Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında
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Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oğlunu tüfekle öldüren baba ilk kez hakim karşısına çıktı.

Oğlunu tüfekle öldüren baba hakim karşısında
07.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:36

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oğlunu tüfekle öldüren baba ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Amacım korkutmaktı pişmanım" derken, sanığın kızı ise, "Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu" dedi.

Olay, geçen yılın Aralık ayında, Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. ile oğlu Rıza Ç. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer Ç., kavga sırasında evde bulunan av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Rıza Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Ç.'nin Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya Ömer Ç. ile eşi Kadriye Ç., kızı Deniz Ç. ve taraf avukatları katıldı.

"Amacım korkutmaktı pişmanım"

Ömer Ç. savunmasında, oğlunun kendisine küfredip saldırdığını iddia ederek, "Ben eve gelmeden önce biraz alkol almıştım. Eve gelince de oğlum bana saldırdı. Daha sonra beni yere yatırdı. Ben de o an sinir harbi ile av tüfeğini elime aldım. Amacım korkutmaktı. İlk kurşunu da boşa sıktım. Daha sonra oğlum üzerime gelince ikinci kurşunu da rastgele sıktım. Göğsünden vurulduğunu gördüğüm an 112'yi aradım. Pişmanım" dedi.

"Kapıyı araladı ve oğluma ateş etti"

Mahkemede tanık olarak ifade veren Ömer Ç.'nin eşi Kadriye Ç., "Eşim eve gelince oğlum ona tepki göstererek, 'Baba sen neden içiyorsun? Çoluğun çocuğun var. Biz utanıyoruz. Sen bizden utanmıyor musun?' dedi. Sonra eşim yerinden kalktı ve gitti. Ben ilk başta sigara içmeye gitti sandım. Daha sonra elinde tüfekle geldi. Kapıyı araladı ve oğluma ateş etti. Oğlum göğsünden vurulunca yere yığıldı. Kızım, kapının yanındaydı ve ikinci kere ateş etmesin diye kapıyı kapattı. Tam o sırada eşim bir kez daha ateş etti. O da kızımın kapıyı ittirmesiyle birlikte duvara çarptı. Daha sonra kızım 112'yi aradı. Ambulans geldiği sırada Rıza hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

"Ben ambulansı ararken babam beni taklit ederek dalga geçiyordu"

Ömer Ç.'nin kızı Deniz Ç. De, "Babam, Rıza'nın boynuna sarılmaya çalıştı. Rıza onu ittirdi ve babam yere düştü. Daha sonra yerden kalkıp yine boğazına sarıldı. Rıza 'Babamsın sana vurmak istemiyorum' dedi. O sırada babam yukarı kata çıkıp av tüfeğini aldı. Kapıyı araladı ve Rıza'ya ateş etti. Ben ikinci kere ateş etmesin, diye kapıyı kapattım. O anda bir kez daha ateş etti ve kurşunlar duvara isabet etti. Kardeşim yere yığıldı ve ben hemen etrafımdaki bezlerde onun göğsüne bastırdım. O sırada ambulansı aradım. Ben ambulansı aradığımda babam, beni taklit ederek, dalga geçiyordu. Babamdan şikayetçiyim, inşallah ceza alır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın k tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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