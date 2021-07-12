Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
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Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Dün Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta iddiaya göre Abdulkadir Köse ile babası N.K. arasında çıkan tartışmada N.K., kendisine baltayla saldıran oğlu Abdulkadir Köse'yi tabanca ile öldürmüştü. Cinayetin ardından N.K., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınış, oğlu Abdulkadir Köse'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan N.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
Son dakika haberleri! Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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