Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğlunu tabancayla ağır yaraladı

02.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:20

Oğlunu tabancayla ağır yaraladı Samsun'da bir baba oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Oğlunu tabancayla ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir baba oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak'taki bir binanın 4. katındaki kahvehanede saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut kahvehanede oğlu Nazım Bulut'a tabancayla ateş açtı. Kafasından, karnından ve kolundan vurularak yaralanan Nazım Bulut 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan baba Kemal Bulut polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı
Oğlunu tabancayla ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Ryan Babel Fatih Terim Ali Palabıyık Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğlunu tabancayla ağır yaraladı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 20:20:49. #1.15#
title