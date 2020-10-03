Oğlunu silahla yaralayan baba serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğlunu silahla yaralayan baba serbest bırakıldı

03.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:13
Oğlunu silahla yaralayan baba serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlunu silahla vurularak ağır yaralayan baba, serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlunu silahla vurularak ağır yaralayan baba, serbest bırakıldı.

Oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Kemal B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kemal B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Samsun'da dün, bir kahvehanede oturan Nazım B. (44) ile babası Kemal B. (70) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B, tabanca ile ateş ederek oğlunu yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arzum Onan Demet Akbağ Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Ryan Babel Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğlunu silahla yaralayan baba serbest bırakıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 19:52:29. #1.15#
title