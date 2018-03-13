Oğlunu Saatlerce Rehin Tutan Babayı Polis İkna Etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1,5 yaşındaki oğlunu rehin alan baba, yaklaşık 10 saat süren çabaların ardından polis tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, anne D.Y, baba H.İ.K'den (40) çocuğunu almak istedi.

H.İ.K'nin çocuğu vermeyi reddetmesi üzerine D.Y, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri çocuğu almak için H.İ.K'nin Yeşil Mahalle'deki evine geldi.

Babanın, kendini ve oğlunu eve kilitlemesi, evi yakma tehdidinde de bulunması nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaklaşık 10 saat süren çabaların ardından H.İ.K'yi ikna etti.

Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Baba H.İ.K. ise gözaltına alındı.