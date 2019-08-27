Oğlunu PKK'dan kurtaran Hacire Akar'a ziyaret

27.08.2019 12:08

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, terör örgütünün elinden oğlunu kurtaran Hacire Akar'a ziyarette bulundu.

Diyarbakır'da bulunan Akar ailesinin evindeki ziyarette konuşan Şebik, "Bölgedeki anaların babaların sesi oldunuz. Evlatlarımız dağa değil. Dağ gibi Hacire Analara kulak vermeli" diye konuştu.

Hacire Akar'ın tüm annelere örnek olduğunu belirten Şebik, "Ülkemiz yıllardır terörle mücadele ediyor ve evlatlarımızın bu örgütlerin pençesinde hayatları kayıyor. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKPC ve diğerleri fark etmiyor. Hepsi gözünü çocuklarımıza dikmiş durumda. Onları kullanarak uşaklık ettikleri dış güçlerle işlerini yürütüyorlar. Herkese örnek olacak çok kıymetli bir iş yaptınız. Size saldırdıkları halde yılmadınız ve oğlunuza kavuştunuz. Evlatlarını teröre kurban vermiş tüm acılı anne babalar adına sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akar ailesiyle ile bir süre sohbet eden Şebik, tüm şehit anneleri adına Hacire Akar'a cesaretinden dolayı üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin ismi ve Türk bayrağı olan plaket hediye etti.

Oğlu için 4 gün nöbet tutmuştu

Hacire Akar oğlunun PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 4 gün boyunca HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutmuştu.

Kaynak: AA