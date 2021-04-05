Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ZONGULDAK'ta, 20 Aralık'tan beri kayıp olan oğlu Aydın Zengin'i (32) öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Sait Zengin (55) ve cinayete yardım ettikleri değerlendirilen diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A., adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, 20 Aralık'tan beri kayıp olan oğlu Aydın Zengin'i (32) öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Sait Zengin (55) ve cinayete yardım ettikleri değerlendirilen diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'a bağlı Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in 20 Aralık'tan bu yana kayıp olması ve ailesinin herhangi bir ihbarda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın Zengin'in babası Sait Zengin gözaltına alındı. Sait Zengin ilk ifadesinde, su kuyusu açmaya gittikleri ormanda oğluyla aralarında tartışma çıktığını anlattı. Oğlunun yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrulttuğunu ve çıkan boğuşmada silahın ateş aldığını söyleyen Sait Zengin, ölen oğlunu açtıkları su kuyusuna gömdüğünü ifade etti. Sait Zengin ifadesinde, oğlunun ikinci eşi U.Z.'ye tecavüz ettiğini de iddia etti. Aydın Zengin'in cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin eşliğinde baba Sait Zengin'in gösterdiği ormanlık alandaki su kuyusunda bulundu. Sait Zengin, korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında bulunmadığını ve soranlara Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, Sait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olma ihtimali ve yardım edenlerin olabileceğini değerlendirerek diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A.'yı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE
Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ZONGULDAK OĞLUNU ÖLDÜRÜP, SU KUYUSUNA GÖMEN BABA VE 3 YAKINI ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:43:39. #1.15#
title