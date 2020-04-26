Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
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Denizli, 3. Sayfa, Haber

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu Yangın mahallindeki kanlı çekiç, cinayeti ortaya çıkardı "Cinayeti benim değil, senin işlemen lazımdı" deyip, uykusundaki oğlunu öldürdü Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini, yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü.

26.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:05
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Yangın mahallindeki kanlı çekiç, cinayeti ortaya çıkardı

"Cinayeti benim değil, senin işlemen lazımdı" deyip, uykusundaki oğlunu öldürdü

DENİZLİ - Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini, yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü. Cesedi yakmaya çalışan baba Mustafa Kaplan'ın 10 yıl önce kızını kaçırttığını iddia ettiği şahsı öldürdüğü, ifadesinde ise, "Oğlumun öldürmesi gerekiyordu. Ben 10 yıl boşuna yattım. Bu yüzden öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri küçük yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Ardından eve giren ekipler içeride bir ceset olduğunu gördü. Sonrasında olay yerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler ölen şahsın, evde yaşayan Eşref Kaplan'ın (66), 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu tespit etti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yangın mahallinde kanlı bir çekiç bulunca, baba Eşref Kaplan'ın sözlü beyanını aldı. Eşref Kaplan, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

Cinayet dedektifleri olayı, olay yerinde çözdü

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkati ve titiz çalışması ile olay yerinde gözaltına alınan Eşref Kaplan, oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Emniyete götürülen zanlı ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden, öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ilk ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır ceza evinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.

Oğlunu yatağında uykusundayken öldürdü

Kaplan'ın ceza evinden şartlı tahliye olduğu 10 günden bu yana geldiği oğlunun evinden sürekli tartışıp kavga ettikleri ileri sürüldü. Kaplan'ın cinayeti sabaha karşı uyuyan oğlunun yattığı odaya gittiği ve uykusunda iken kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü öğrenilirken, ardından evi ateşe vererek yangın çıkardığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana ceza evinde olan şahsın geçtiğimiz günlerdeki 'af yasası' ile tahliye edildiği ve tekrar oğlunun yanına geldiği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor

(FP-GC-RFK-

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Kaynak: İHA

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