Oğlunu Öldüren Baba Gözyaşları İçinde Adliyeye Çıkartıldı
AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Oğlunu Öldüren Baba Gözyaşları İçinde Adliyeye Çıkartıldı

Sivas’ta oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oğlunu Öldüren Baba Gözyaşları İçinde Adliyeye Çıkartıldı

Sivas'ta oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Şeyh Şamil Mahallesi'nde A.T.K. (63), oğlu İsmail K.'yı (29) evde çıkan tartışma sonrası kafasına sıktığı tek kurşunla öldürmüştü. Sivas Emniyet Müdürlüğünde sorgulaması tamamlanan A.T.K., bugün adliyeye sevk edildi. Gözyaşları içerisindeki zanlı, adliye girişinde gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Hayatını kaybeden İsmail K.'nın evi terk eden eşi ile boşanma arifesinde olduğu ve babası ile bu nedenle tartıştıkları iddia edildi. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.