Oğlunu Öldürdükten Sonra İntihar Etmek İstedi

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdükten sonra intihar etmek istedi.

Alınan bilgiye göre, Savurkapı Mahallesi'nde cinnet geçiren Filiz Zerger (26), 6 yaşındaki oğlu İbrahim Zerger'i bıçakla öldürdükten sonra aynı bıçakla bileğini keserek intihara teşebbüsünde bulundu.

Durumu fark eden kadının komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini, annenin ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Anne Zerger, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine, çocuğun cesedi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA