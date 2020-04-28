Oğlunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı Sultanbeyli ilçesinde tartıştığı oğlunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli ilçesinde tartıştığı oğlunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Hamidiye Mahallesi'ndeki aile binasından taşınmak isteyen Mehmet K. ile babası Mustafa K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K, oğlu Mehmet K'yı vurarak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kendisi de hastaneye kaldırılan Mustafa K. polise verdiği ifadede oğlunu eşiyle tartıştığı için vurduğunu, silahı da evin içerisinde bir yere attığını söyledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken evin bahçesinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 kovan ve 3 şarjör ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA