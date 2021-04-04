Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
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Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta baba dehşeti.

Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

-Jandarmanın dikkati cinayeti çözdü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada baba S.Z.'nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gencin cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki Aydın Zengin'den geçen 2020 yılının Aralık ayından bu yana haber alınamadı. Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan gençle ilgili ailesinin de herhangi bir kayıp ihbarında bulunmaması ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili özel çalışma başlattı. Baba S.Z., oğlunu öldürdüğünü jandarmadaki sorgusunda itiraf etti. Ardından da cesedi köyünün üç kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. ekiplerle birlikte bahse konu ormanlık alana hareket etti. İş makineleri de bölgeye geçerek çalışmalara eşlik etti. Jandarmanın kadavra köpeği Salto da bölgeye getirilerek arama çalışmalarında cesede ait parçalar aradı. Gencin cesedi gömüldüğü yerde bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Baba S.Z.'nin aile içi yaşanan bir olayın ardından oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edildi. Babanın oğlunu soran komşularına ise başka bir şehre gittiğini söylediği öğrenildi.

Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta baba dehşeti...Kayıp ihbarı bile vermediği oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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