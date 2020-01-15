Oğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra'ya destek çıktı

15.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:21

ESKİŞEHİR'de lösemi hastası 19 yaşındaki Buğra Kara için düzenlenen kan ve kök hücre kampanyasına Tepebaşı Belediyesi çalışanları katılarak bağışta bulundu. Ankara'da oğlunu 7 yıl önce lösemi hastalığından kaybeden Çiğdem Kuzucu ise beraberinde 40 kişiyle Eskişehir'e gelerek kampanyaya destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Murat Kara'nın iki çocuğundan biri olan Buğra'ya, 6 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara, oğlunun hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanya için Tepebaşı Belediyesi çalışanları da seferber oldu. Belediye hizmet binasında açılan kampanya standında çalışanlar form doldurarak kan ve hücre bağışında bulunabilmek için kan örneği verdi.

Kaynak: DHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediyesi çalışanlarından Murat Kara'nın oğlu Buğra ve diğer lösemi hastaları için duyarlılık gösterenlere teşekkür ederek, "Bugün çok güzel bir bağış etkinliği için toplandık. Biliyorsunuz, Buğra kardeşimiz lösemi hastası ve tedavisi devam ediyor. Onun ve diğer lösemi hastaları için bağış yapacağız. Bugün vereceğimiz 3 tüp kan ile Buğra ve diğer hastalarımızın iyileşmesi için ciddi bir yarar sağlayacağız" dedi. Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı Yetkilisi Nejdet Ayduran bağışta bulunacak personele bilgilendirme sunumu yaptı.DESTEK OLMAK İÇİN ANKARA'DAN GELDİ7 yıl önce oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybettiğini belirten Çiğdem Kuzucu'da kampanyaya destek olmak için Ankara'dan Eskişehir'e geldi. Oğlu için bulamadığı iliği başka çocuklar için aradığını söyleyen Kuzucu, "Kampanyaya destek olmak için Ankara'dan geldim. Ben oğlumu 7 yıl önce lösemi hastalığından kaybettim. Şu anda Buğra ve nakil bekleyen çocuklar için elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. İşlem çok kolay, sağlık olan herkes donör olabiliyor. Verdiğimiz kanın bize bir zararı yok. Oğlum 19 yaşındaydı ve lösemiden kaybettim. Nakil bulamadık, ömrü yetseydi benden yüzde 50 nakil olacaktı. Oğlum için bulamadığım nakli ve iliği ben şimdi başka çocuklar için arıyorum. Sosyal medyadan duydum ve destek olmak için geldim. Buğra'nın babasıyla tanıştık ve bu konuyu konuştuk. Benden yardım istemişti, insanları buraya davet ettim. Benle birlikte Ankara'dan gelecek 40 kişi var. İnşallah birilerine umut olacağız" diye konuştu. Gün boyu süren bağış kampanyasında çok sayıda belediye personeli kan örneği verdi.