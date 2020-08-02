Oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Tekirdağ'da serinlemek için denize giren oğlunu dalgaların arasından kurtarmaya çalışan baba hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da serinlemek için denize giren oğlunu dalgaların arasından kurtarmaya çalışan baba hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da meydana geldi. Topağaç mevkii sahilinde Ayvaz Arslantaş (42) ve oğlu Muhammed Ali Arslantaş (12) serinlemek için denize girdi. Daha sonra kıyıya çıkan baba bir süre oğlunun çırpınmaya başladığını gördü.

Oğlunu dalgaların arasından almak için yeniden suya giren baba ile oğlunun dalgalara kapıldığını gören çevredekiler baba ve oğlunu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra baba Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne oğlunu da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen baba Ayvaz Arslantaş hayatını kaybederken, Muhammed Ali Arslantaş yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Muhammed Ali'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA