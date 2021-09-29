OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI - Haberler
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OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHAKağıthane'de 48 yaşındaki oğlunu silahla kurşunlayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 yaşındaki Kemal K. tutuklandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHA

Kağıthane'de 48 yaşındaki oğlunu silahla kurşunlayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 yaşındaki Kemal K. tutuklandı.

Olay, dün akşam 21.40 sıralarında Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Kemal K., para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğlu Selim K. tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen baba, kendini korumak için evinde bulundurduğu silahla oğlunu belinden kurşunladı. Baba Kemal K. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen oğlu hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kemal K. tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi İstanbul Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Kemal K. öldürme kastının olmadığını ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Ancak şüpheli Kemal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI

OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI

OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI

OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI
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Haber: OĞLUNU KURŞUNLAYARAK AĞIR YARALAYAN BABA TUTUKLANDI - Haberler
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