Oğlunu kül tablası ile yaralayan anneye para cezası

KAYSERİ'de oğlu Y.Ç.'yi (18) kafasına kül tablası ile vurarak, yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan anne B.K. (40), 1500 TL adli para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kocasinan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda anne B.K, eski eşinden velayetini aldığı oğlu Y.Ç. ile gece saatlerinde eve gelmesi nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada oğlunun kafasına kül tablası ile vurarak yaraladığı ileri sürülen anne B.K. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık anne ile şikayetçi oğlu hazır bulundu. Oğlu Y.Ç.'de zeka geriliği olduğunu öne süren anne B.K, "Eve gelmedi. Kayboldu sandım. Olaydan 2 ay önce bisikletten düşmüştü. Kesinlikle dövmedim. Kötü bir arkadaş çevresi vardı ona karşı çıkıyordum" dedi.Şikayetçi olmadığını söyleyen Y.Ç. ise, "Annem dövmedi, sadece kolumdan tuttu, yalan söyledim. Eve geç geliyorum diye bana kızdı. Yanlış kişilerle arkadaşlık yapmamı istemiyordu" dedi.

Mahkeme hakimi sanık anne B.K.'ya, 'yaralama' suçundan 1500 TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN