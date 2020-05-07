Oğlunu haraç çetesinin öldürdüğünü iddia eden baba katillerin bulunmasını istiyor

Oğlunu haraç çetesinin öldürdüğünü iddia eden baba katillerin bulunmasını istiyor Avcılar'da oyun salonu sahibi genç, iddiaya göre kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından E-5 Haramidere TEM bağlantı ayrımında öldürüldü.

Oğlunu haraç çetesinin öldürdüğünü iddia eden baba katillerin bulunmasını istiyor

İSTANBUL - Avcılar'da oyun salonu sahibi genç, iddiaya göre kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından E-5 Haramidere TEM bağlantı ayrımında öldürüldü. Oğlunun tehdit edildiğini ve daha önce de araçlarına defalarca kez zarar verildiğini iddia eden baba Osman Karamemiş, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

İddiaya göre, Avcılar'da oyun kafesi işleten Onur Karamemiş (28), bir süre önce haraç çetesi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Araçlarına şüpheli kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen Karamemiş, geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 23.40 sıralarında haraç vermediği için sinirlendiği iddia edilen kişiler tarafından Esenyurt'taki aracıyla evine giderken E-5 Haramidere TEM bağlantı yolu yol ayrımında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Karamemiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Oğlumun katilini bulun"

Oğlunun evine giderken öldürüldüğünü söyleyen baba Osman Karamemiş, şüphelilerin yakalanmasını istedi. Baba Karamemiş, "Oğlumun virajın ağzında önünü kesiyorlar ve küfürler ediyorlar. Oğlumu sıkıştırıp öldürüyorlar. Oğluma 3 kere ateş ediyorlar. Çocuğum hastaneye getiriliyor. Polise gittim, daha insanlar yakalanmadı. Burada bir sürü kamera var. Kameralardan araba tespiti yapamadık. Kamera görüntüleri ben kendi gücümle buldum. Buradan yetkililere sesleniyorum, benim oğlumun katilini bulun. Ben 5 gündür acı içinde yanarken kamera görüntüsü yok diyerek beni oyalıyorlar. Arabalarımızı daha önce defalarca kez 'bana haraç ver' diyerek kurşunladılar" dedi.

Araçlara zarar verilmesi ve dayak anı kamerada

Öte yandan, Onur Karamemiş'in öldürülmesi süreciyle ilgili olduğu iddia edilen ve daha önceki aylarda çekildiği söylenilen cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir araç, arkasındaki polis arabasına rağmen araçlara çarparak kaçıyor. Bir diğer görüntüde ise Karamemiş, yanında polis olmasına rağmen bir kişi tarafından darp ediliyor.

Kaynak: İHA