OĞLUNU GÖRMEYE GELMİŞTİ, 6'NCI KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

DÜZCE'de, tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu görmeye gelen Fatma Karacaoğlu (55), apartmanın 6'ncı katında pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Fatma Karacaoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, temizlik yaparken aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Olay öğle saatlerinde Konuralp Mahallesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Fatma Karacaoğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5'nci sınıf öğrencisi oğlunu görmeye geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede bulunan Fatma Karacaoğlu, pencereden aşağı düştü. Aşağıda bulunan demir korkuluklara çarparak yere düşen kadını görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Fatma Karacaoğlu'nu Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Fatma Karacaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Karacaoğlu'nun evde temizlik yaptığı sırada aşağı düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.