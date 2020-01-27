Oğlunu duyabilmesi için 19 bin lira gerekli

27.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:33

Yalova'da yaşayan doğuştan engelli 42 yaşındaki Oya Koçak, oğlunun sesini duyabilmek için gerekli işitme cihazının alınabilmesi amacıyla yardımseverlerden destek bekliyor.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan işitme engelli olduğunu, engelinin zamanla arttığını söyledi.

Daha önce kullandığı cihazların artık işe yaramadığını, yenisinin alınması gerektiğini belirten Koçak, ancak 19 bin lira değerindeki cihazı almaya imkanı olmadığını anlattı.

Koçak, Yalova Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlatıldığını aktararak, "6 yaşındaki oğlum Yusuf Ege ile babamın evinde yaşıyoruz. Eşimden ayrıldığım için babamın evinde oturuyorum. Valiliğe başvurdum, yardım kampanyası için onay verildi. Ancak henüz gerekli yardım toplanamadı." diye konuştu.

Her gün işitme kaybının daha da arttığını ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Az çok dudak okuyabiliyorum ama oğlum seslendiğinde, bir şey söylediğinde duymuyorum. Ne dediğini anlamıyorum, defalarca tekrarlatıyorum. Bu sefer çocuk sinirleniyor, ağlıyor 'neden bana cevap vermiyorsun' diye. Başına bir şey geldiğinde hiç haberim olmuyor, düşüyor duymuyorum. Okula götürdüğümde arabaların sesini duymuyor, karşıdan karşıya geçerken fark etmiyorum. Engelli olarak yaşamak çok zor. En azından cihazım olsa bir işe başvuracağım, kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Yalova halkına sesleniyorum, yardımcı olurlarsa çok sevinirim."

Oğlu Yusuf Ege Erol da annesiyle zor iletişim kurduğunu dile getirerek, "Annemin duymasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA