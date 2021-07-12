OĞLUNU DARPLA SUÇLADI, 1 SAAT SONRA DA EVİ YANDI

KOCAELİ'de, oğlu tarafından darbedildiği iddiası ile şikayetçi olan M.B. (83), bir saat sonra bahçesinde yanan konteyner evini de onun yaktığını söyledi.

KOCAELİ'de, oğlu tarafından darbedildiği iddiası ile şikayetçi olan M.B. (83), bir saat sonra bahçesinde yanan konteyner evini de onun yaktığını söyledi.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiçekdağı Sokak'ta meydana geldi. Bahçedeki konteyner evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi, yangına hortumlarla müdahale etti. Bu sırada konteyner evin yanında park halindeki otomobil, sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Ancak alevler aracın kaportasında hasara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bahçe işleriyle uğraşıldığı zamanda kullanılan konteyner ev yangında hasar gördü. Konteyner evin sahibi M.B. yangından bir saat önce karakola giderek oğlu T.B. (52) tarafından darbedildiğini belirtip şikayetçi olduğunu ve daha sonra da yangın haberini aldığını söyledi. Evi oğlunun yaktığını iddia eden M.B. polisin, 'Şikayetçi olacak mısınız" sorusuna, 'Tabii ki olacağım' diyerek cevap verdi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, M.B.'nin ifadesi alındı, oğlunun da alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı