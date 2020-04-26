Oğlunu çekiçle öldürüp yakmaya çalışan baba adliyeye sevk edildi Denizli'de yatağında uyuyan oğlunu kafasına çekiçle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakmaya çalışan baba adliyeye sevk edildi.

Denizli'de yatağında uyuyan oğlunu kafasına çekiçle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakmaya çalışan baba adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde 3 katlı apartmanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiye ve polisi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Ardından eve giren ekipler, içeride bir cesetle karşılaştı. Olay yerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler ölen şahsın evde yaşayan E.K'nın (66) 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu tespit etti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yangın mahallinde kanlı bir çekiç bulunca baba E.K.'nın sözlü beyanını aldı. E.K., çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkati ve titiz çalışması ile olay yerinde gözaltına alınan E.K., oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Emniyete götürülen zanlı, ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA