Oğlunu borçlandırıp, iş insanı babasından 2,5 milyon TL'lik gayrimenkul almışlar

ADANA'da 123 kişiyi mağdur edip 10 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden 3 ayrı tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden Yaşar Ünlüişler'in, iş insanı S.K.'nin arasının bozuk olduğu öne sürülen oğlu M.K.'yi ağlarına düşürüp 400 bin TL borç verdiği, karşılığında da yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde gayrimenkul aldığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek 10 milyon TL'lik vurgun yapan 3 ayrı tefecilik şebekesini deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 13'ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yaşar Ünlüişler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.