"Küfür Ediyorlardı" Deyip Oğlunu Öldüren Cani Anne Kan Dondurdu: Kendimi Öldüremedim

Adana'nın Kozan ilçesinde oğlunu tişörtüyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin ifadesinde "Oğlumu da kendimi de öldürmeye karar verdim ama onu öldürdükten sonra kendimi öldüremedim, yapamadım" dediği ortaya çıktı.

MEZARLIK YAKININDA SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADINI GÖRÜP POLİSİ ARADILAR

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşların Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

"BABASI BELLİ DEĞİL" DENİLEREK KÜFÜR EDİLDİĞİ İÇİN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Fatma Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası belli değil" denilerek küfür edildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

4 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İNŞAATTA BULUNDU

Oğlunu, Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarındaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında öldürdüğünü söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğu buldu. Çocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

"İKİMİZİ DE ÖLDÜRÜP BU HAYATTAN KURTULACAKTIM"

Emniyete getirilen şüpheli anne ise sorgulandı. Zanlı sorgusunda önce "Oğluma herkes babası belli değil diyordu ben de artık bu küfürlere dayanamadım. Onu ve kendimi öldürmek istedim. İkimizi de öldürüp bu hayattan kurtulacaktım. Artık hayattan bıkmıştım" dediği öğrenildi.

"ELİMLE AĞZINI KAPATIP TİŞÖRTÜYLE BOĞDUM"

Ancak daha sonra alınan ifadesinde çocuğunu neden öldürdüğünü hatırlamadığını ancak evden hem kendini hem de çocuğunu öldürmek için çıktığını anlatan Fatma Ö.'nün, "Bir inşaata geldik, buranın giriş katında oğlumun tişörtünü çıkartıp onu boğarak öldürmek istedim. Oğlum önce ne olduğunu anlamadı sonra öleceğini anlayınca bağırmak istedi ama ben elimle ağzını kapatıp onu tişörtüyle boğdum.

"KENDİMİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİM AMA YAPAMADIM"

Daha sonra da mezara geldim burada kendimi de öldürecektim. Kendimi de boğup öldürmek istedim ama yapamadım kendimi öldüremedim. Bu nedenle kendime zarar vermeye başladım. Daha sonra da polis geldi" dediği öğrenildi.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Kasten adam öldürmekten adliyeye sevk edilen Fatma Ö. dün tutuklanmıştı. 4 yaşındaki çocuk ise otopsinin ardından adli tıp morgundan yakınları tarafından alınarak Kozan Mezarlığında toprağa verilmişti.