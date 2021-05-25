'Ne bakıyorsun' kavgası kanlı bitti: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'Ne bakıyorsun' kavgasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'Ne bakıyorsun' kavgasında 2 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan oğlunu kurtarmak isteyen babaya, şahıslar araçlarıyla çarparak hızla kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen bir grup şahıs, yanlarından geçen Hacı Cem Şeker'e, 'Ne bakıyorsun' bahanesiyle tartışmaya başladı. Gurup ile tartışmaya başlayan Hacı Cem Şeker, aniden gurubun bıçaklı saldırısına uğradı. Oğlunun bıçaklandığını gören Hacı Cem Şeker'in babası Hüseyin Şeker, oğlunu kurtarmak istedi. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıkları gencin babasını gören şahıslar plakası belirlenemeyen araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar, oğlunun yanına doğru koşarak gelen Hüseyin Şeker'e de araçlarıyla çarpıp yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan baba ve oğul, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı