Oğlunu antrenör gibi korucu mülakatlarına hazırlıyor

Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılacak olan güvenlik korucusu alımlarına başvuruda bulunan oğlu Arif Şahin'i her akşam koşu parkuruna götürerek koşturan 52 yaşındaki 27 yıllık güvenlik korucusu Gülamir Şahin, oğlunun da kendisi gibi korucu olup terörle mücadele etmesini çok istediği için yapılacak sor mülakatlarına hazırlıyor. Baba Şahin, "Ben 27 yıldır Sason ilçesinde terörle mücadelede bana verilen her türlü görevi yerine getirdim. Diğer meslektaşlarım ile birlikte bölgemizde hiçbir zaman hain teröristlere geçit vermedik. Yaşımın ilerlemesinden dolayı bu mesleği yerine getirebilecek yeni gençlere ihtiyacımız vardır. Ben bu mesleği çok severek yaptım. Şerefli ve liyakatli kişilerin yapabileceği bir meslektir. Oğlumun da benim gibi devletine, milletine sevdalı bir evlat olarak yetiştirdim. Önümüzdeki günlerde ilçemizde güvenlik korusu alımlarında başarılı olması için her akşam onu bu koşu parkuruna getirip özenle hazırlıyorum. İnşallah yapılacak bütün mülakatlarından başarılı olur ve devletine milletine bağlı bir güvenlik korusu olmayı hak kazanır" dedi.

Babasının kendisi için en iyi örnek olduğunu belirten Arif Şahin de babasının ilerleyen yaşına rağmen çok sportif olduğunu ifade ederek, babasının mesleği olan güvenlik koruculuğuna girmek için çok çalışacağını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA