Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

02.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:42
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın (42) teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın (42) teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor. Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.


Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Kim Kardashian
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:43:18. #1.15#
title