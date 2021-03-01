Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti

Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu kurban ettiğini iddia ederek, boynunu kesen sağlık memuru tutuklandı. Zanlı ifadesinde "Allah rüyamda oğlumu kurban etmemi istedi, oğluma söyledim kabul etti. Pişman değilim" ifadelerinde bulundu.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. (42), önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı (16) Veli köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın boynunu kesti. Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Gözaltına alınan Yusuf A. kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.

"OĞLUM KURBAN EDİLMEYİ KABUL ETTİ"

Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ