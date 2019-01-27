Oğlunu akrabasına bıraktı, 'çöp evde' zihinsel engelli kızı ile yaşamaya çalışıyor

ANKARA - Başkent'te maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karakum Mahallesi'nde zihinsel engelli kızıyla çöp dolu bir evde zor şartlar altında yaşayan Feranis Doğan'a yardım elini Pursaklar Ülkü Ocakları uzattı.

Eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğluna bakamadığı için oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan Doğan, engelli kızıyla birlikte nefes almakta güçlü çekilen çöp evde yaşıyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan Doğan, zihinsel engelli kızı Bahar'ın çöpleri eve getirmesini engelleyemediğini belirterek, "Yardım edecek kimsem yok, evimin içini gördünüz. İçeride çöp birikmesi Bahar'ın yüzünden. Çöp konteynerlerinden, sağdan soldan topladıklarını eve getiriyor. Bu durumun önüne geçemiyorum. Bana el uzatsınlar, maaşım yok. Zatürre hastasıyım, yatacak yerim dahi yok" ifadelerini kullandı.

"Rehabilitasyona ihtiyaçları var"

Evin tespit edilmesine öncülük eden Pursaklar Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Karabektaş, "Yardım etmeye geldiğimizde gördük ki, gıda yardımından çok insani bir rehabiliteye ihtiyaçları var. Devletimizin bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Aile çok zor durumda. Bir şekilde bu duruma el atılması gerekiyor. İçerideki yaşam kalitesinden dolayı ailenin burada yaşamayacaklarını gördük" ifadelerini kullandı.

"İçler acısı haldeler"

Pursaklar Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Ali Aygün, ailenin getirilen mobilya ve gıda yardımının ötesinde psikolojik rehabiliteye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Burada insanların barınabileceği, hayatlarını sürdürebileceği yaşam koşulları yetersiz. İçeride oturulabilecek durum yok, içler acısı haldeler, devletimizin buna el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA