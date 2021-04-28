Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz'den flaş hamle!
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Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz'den flaş hamle!

Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz'den flaş hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı savcılığa şikayet etti. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında 'Şiddet ve velayet" davasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski eşinin oğlu Kuzey'i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.

"10 GÜNDÜR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM, TEDİRGİNİM"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini ifade etti. Özcan Deniz, "10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum" dedi.

Özcan Deniz, "Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil." diyerek sözlerini sürdürdü.

"HAKKIMI ARIYORUM"

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara "Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum. Bunun cevapları burada verilir. O yüzden bu magazinsel bir durum değil benim için. Hepsinin cevaplarını alacaksınız. Hepsi yargıda olan durumlar. Ne desem yargıyı etkilemiş olurum." diye yanıt verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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