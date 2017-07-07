Oğlundan Gelen Bombalı Paketle Yaralanan Baba Olay Anını Anlattı

Oğlundan gelen bombalı paketle yaralanan baba ilk kez görüntülendi.



Baba Özdemir Osman Kurdaş, kötü bir baba olmadığını belirterek olay anını şöyle anlattı:



"Olay günü sekreterimiz bir paket geldiğini söyledi. Benim ismime gelmiş. Üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Pastanelerden gönderilmiş olabileceğini düşünerek pastane adı aradım. Bulamayınca ortağımla 'bu hakikaten garip bir paket, bombalı paket olmasın' diye espri yaptık. Paketi açmamla beraber 10 santimetre kalınlığında ahşap masa parçalandı. Sol kolum koptu. Sağ kolum kopmak üzereydi. O anda kör oldum. Sağ bacağım da ciddi müdahalelerle ancak kurtarılabildi."



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Maltepe'de babası Osman Kurdaş ait işyerine bombalı paket göndererek babasının ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile müşteki babası Özdemir Osman Kurdaş ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Özdemir Osman Kurdaş, sanık Alican Kurdaş'ın öz oğlu olduğunu belirterek, "Kendisi Amerika'da 7 yıl eğitim gördü ancak diploması yoktu. Aramızda normal bir baba - oğul ilişkisi yoktu. Dönüşte kendisine şirketimde 6 bin TL maaşla iş verdim, maaşının az olduğunu söylüyordu" dedi.



"OĞLUMUN BENİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARAMIZDA BİR HUSUMET YOKTU"



Bunun üzerine oğlunun kendisine bir mail attığını, arkadaşlarının babalarının çocuklarının rahatı için ellerinden geleni yaptığını, çalışmadan çocuklarını yaşattıklarını yazdığını belirten baba Kurdaş, "Ben de öyle olmadığını, çalışması gerektiğini söyledim. Olaydan bir hafta önce kız arkadaşıyla birlikte yemeğe gittik. Olay tarihinde 4-5 ay önce işi bıraktı, sonra yeniden çalışmaya başladı. Tahminimce bu süre boyunca bombayı yapmaya çalışmış. Kendisi zeki bir çocuk ancak bu yönde kullanılmış. Oğlumun beni öldürmesi için aramızda bir husumet yoktu" diye konuştu.



PATLAMA ANINI ANLATTI



Osman Kurdaş, mahkeme Başkanı Haluk Azkın'ın, "Size bomba vermesi için makul bir sebep var mı?" sorusu üzerine, "Ben şoktayım. Öz oğlum bana böyle bir şey yaptı. Ben kötü bir baba değilim. Çocuğum için çok şey yaptım. Kusurum da olabilir. Olay günü sekreterimiz bir paket geldiğini söyledi. Benim ismime gelmiş. Üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Pastanelerden gönderilmiş olabileceğini düşünerek pastane adı aradım. Bulamayınca ortağımla 'Bu hakikaten garip bir paket, bombalı paket olmasın' diye espri yaptık. Paketi açmamla beraber 10 santimetre kalınlığında ahşap masa parçalandı. Büyük patlama oldu. Ateş ve basınç oldu. Sol kolum koptu. Sağ kolum kopmak üzereydi. O anda kör oldum. Şu anda tedavi ile sağ gözüm yüzde 60 görüyor. Sağ bacağım da ciddi müdahalelerle ancak kurtarılabildi. Ben oğlumun bana bomba göndermesini anlamıyorum. Buna bir sebep de bulamıyorum. Ben çocuğuma iyi bakmış bir insanım. Çalışmayı sevmeyen oğlumun yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim" diye cevap verdi.



Baba Kurdaş'ın Avukatı Ali Kemal Atçeken de sanığın amacının, babasını ortadan kaldırarak mirasa sahip olmak olduğunu iddia etti. Avukat Atçeken, olay günü odanın fiziksel durumunu gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.



"UTANÇ VE PİŞMANLIK DUYUYORUM"



Babası ile normal bir ilişkisi olmadığını savunan tutuklu sanık Alican Kurdaş, "Öncelikle yaşananlardan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum" dedi.



Alican Kurdaş, "Bu olayın kesinlikle maddiyatla ve parayla ilgisi yok. Benim amacım kesinlikle babamı öldürmek değildi. Bu olay nedeniyle şu anda çok pişmanım. Benim yaptığım patlayıcının içinde 3 adet kimyasal bulunuyordu. İnternette ses bombası diye yazdığım zaman buldum. Bir kaç saatlik bir çalışmayla hazırladım. Zaten bu kadar kolay yapılacak bir patlayıcının öldürme olasılığı olsa herkes yapar. Anlatıldığı kadar aylarca sürecek komplike bir şey değil. Bombayı denemedim, ormanlık alanda da deneme yapmadım. Bütün bu olanların yanı sıra babamı gerçekten seviyorum. Ben baba olarak gerçekten sevdim; ancak karşılık göremedim. Bu olaydan sonra da aylarca rüyalarımda gördüm. Babam da sizin sandığınız kadar masum bir insan değil" diye konuştu.



Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor. Babasının yanında bulunan iki kişinin daha yaralandığı belirtilen iddianamede, Alican Kurdaş'ın, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.