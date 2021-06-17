OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI
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OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta eli silahlı kişi, oğluna havladığı gerekçesiyle köpeği pompalı tüfekle vurdu.

ESENYURT'ta eli silahlı kişi, oğluna havladığı gerekçesiyle köpeği pompalı tüfekle vurdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Esenyurt Fatih Mahallesi 991. Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi.

Eli silahlı kişi oğluna havladığı gerekçesiyle komşusunun boxer cinsi köpeğini ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar köpeği yaralarken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan köpek çevredekilerin yardımı ile veterinere götürüldü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganın köpeğe ateş etme nedeninin, oğluna havlaması olduğu iddia edildi. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI
OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI
OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI
OĞLUNA HAVLADIĞI GEREKÇESİYLE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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