OĞLUNA GÖNDERDİĞİ DÜRÜMDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI; TUTUKLANDI - Haberler
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OĞLUNA GÖNDERDİĞİ DÜRÜMDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI; TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde M.Ş.'nin kurye aracılığıyla oğluna gönderdiği dürümün içerisinden eroin çıktı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde M.Ş.'nin kurye aracılığıyla oğluna gönderdiği dürümün içerisinden eroin çıktı. M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2 Ocak günü Erzin'de operasyon düzenledi. Operasyonda babası M.Ş.?nin H.Ş.?ye gönderdiği dürümün içine gizlenmiş vaziyette ve M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 1,7 gram eroin ele geçirdi.

Bir başka operasyonda ise İ.Ç 'nin yapılan üst aramasında 6,3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OĞLUNA GÖNDERDİĞİ DÜRÜMDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI; TUTUKLANDI

OĞLUNA GÖNDERDİĞİ DÜRÜMDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI; TUTUKLANDI

OĞLUNA GÖNDERDİĞİ DÜRÜMDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI; TUTUKLANDI

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