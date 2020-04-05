Oğluna doğum günü sürprizi yapmak isteyen anne için kilometrelerce yol katettiler Van'ın Gürpınar ilçesinde oğlunun doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebine kayıtsız kalmayan belediye ekipleri, 12 yaşındaki Furkan Paray'a sürpriz yaparak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde oğlunun doğum gününü kutlamak isteyen annenin talebine kayıtsız kalmayan belediye ekipleri, 12 yaşındaki Furkan Paray'a sürpriz yaparak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

İlçeye 65 kilometre mesafedeki Öveçli Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Yıldız Paray, iki yıl önce kanser hastası eşini kaybetmesiyle çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.

Dul maaşıyla çocuklarını okutmaya çalışan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı nedeniyle evden çıkması kısıtlanan anne, 12 yaşındaki oğlu Furkan'ın ilk kez doğum gününü kutlamak için Gürpınar Belediyesinden yardım istedi.

Maddi imkanları kısıtlı olan annenin talebi üzerine harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, üzerinde "İyi ki doğdun Furkan" yazılı pasta yaptırdı.

Kitap setleri, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediye paketleri hazırlayan ekip, 65 kilometrelik yolu katederek Furkan için doğum günü sürprizi yaptı.

Kardeşlerinin "İyi ki doğdun" dilekleri eşliğinde pastadaki mumları üfleyen Furkan, duygusal anlar yaşadı.

Mutluluğu yüzüne yansıyan Furkan, kendisi için hazırlanan pastayı kesip kardeşlerine ikram etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da cep telefonundan görüntülü arayarak Furkan'ın doğum gününü kutladı, mutluluğuna ortak oldu.

"Furkan'ın sevincine ortak olduk"

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Havva Payzin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşının altındakiler ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların dışarıya çıkmalarının yasaklandığını anımsattı.

Gerekli önlemleri alarak Furkan'a doğum gününde sürpriz yapmak istediklerini belirten Payzin, "Bugün Furkan'ın doğum günüydü, bu nedenle aileyi ziyaret ettik. Onun için pasta hazırladık, kitap seti, oyuncak ve kıyafet paketleri yaptık. Ekip arkadaşlarımızla gerekli tedbirlerimizi de alarak aileyle bir araya geldik. Furkan'ın heyecanına, sevincine ortak olduk. Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım"

Anne Paray ise "Çocuklarımı düşündükleri için çok mutlu oldum. Hayatlarında ilk kez çocuklarımdan biri doğum gününü kutladı. Çok sevinçliyiz. Belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ederim." dedi.

Doğum günü sürprizine çok şaşırdığını dile getiren minik Furkan da bu güne kadar hiç doğum gününü kutlamadığını söyledi.

Furkan Paray, "Bugün ilk kez doğum günüm kutlandı. Hem ben hem de kardeşlerim çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız da telefonla doğum günümü kutladı. İnşallah herkese böyle güzel bir gün nasip olur. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım." diye konuştu.

Kaynak: AA