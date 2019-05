"Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"

İzmir'de bir yıl önce bisikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eray Köseler için üyesi olduğu Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri tarafından kazanın yaşandığı yerde tören düzenlendi.

Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplanan çok sayıda bisikletli, üzerinde bisikletliyi fark et yazan tişörtler giyerek kazanın yaşandığı Narlıdere ilçesine kadar pedal çevirdi.

Sürüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı bisikletli zabıta ekibi de katıldı. Yol boyunca motosikletli trafik polisleri grubun güvenliğini sağladı. Saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri, kaza yerine yaptırılan anıta karanfil bıraktı.

Törene katılan 71 yaşındaki Sebahat Köseler, torunu adına yaptırılan anıta karanfil koyarken gözyaşlarına hakim olmadı.

"Sürücüler bizi fark etsin üstümüzden değil yanımızdan geçsinler"

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara, yaptığı konuşmada Eray ile hayatını kaybetmeden çok kısa bir süre önce tanıştıklarını, kısa zamanda onu çok sevdiklerini söyledi.

Eray'ın genç yaşta, bisikletine doyamadan hayatını kaybettiğini belirten Kara, "Onun yapacak çok hayali vardı. Bu kazaların sona ermesini istiyoruz. İstiyoruz ki bisikletliler yollarda özgürce bisikletini sürebilsin. Sağ şeridin hakkımız olduğunu araç sürücüler öğrensin, bizi fark etsin ve üstümüzden değil yanımızdan geçsinler. Pedallarımızı çevirmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"Hayat benim için durmuş durumda"

Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler de AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayatını kaybettiği noktaya her geldiğinde tarif edilemez bir acı yaşadığını aktardı.

Bisiklet topluluğunun yaptıkları her etkinlikte oğlunu yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Köseler, "Bir yıldır acım hala devam ediyor, hayat benim için durmuş durumda. Onun yokluğuna alışamadım hala onunla beraber yaşıyoruz. İnsanların daha fazla bilinçli olduğunu ve bu olaya sahip çıktığını gördüm, bu da beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Köseler'in ailesi ve bisiklet kulübü üyeleri anıtın yanına dikilen çiçekleri suladı.

Anma programına aynı kazada yaralanan Köseler'in arkadaşı Remzi Batu Karabulut ve ailesi de katıldı.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 24 Mayıs 2018 tarihinde hafif ticari aracın seyir halindeki iki bisikletliye ardından ağaca çarpması sonucu Eray Köseler yaşamını yitirmiş, Remzi Batu Karabulut ise yaralanmıştı.

