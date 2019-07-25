"Oğlumun ismini bir okula vermek istiyoruz"

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde girdiği havuzda kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdikten 12 gün sonra açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan öğrencinin ailesi, çocuklarının anısını bir okulda yaşatmayı amaçlıyor.

İlçedeki yazlıklarında girdiği havuzda kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahardır Amaç'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Acılı baba Bahadır Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun vefatından 12 gün sonra çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığını öğrendiklerini, gurur ve acıyı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun su altında neye bağlı olarak kalbinin durduğunun henüz tespit edilmediğini aktaran baba Amaç, Yılmaz Bahardır'ın adının öncelikle kurulacak dernekte yaşatılacağını dile getirdi.

"Allah herkese öyle evlat versin ama almasın"

Oğlunun vasiyeti olmasına rağmen organlarını çok uzun süre su altında kalmasından dolayı bağışlayamadıklarını anlatan Amaç, şöyle devam etti:

"Sınıf arkadaşları ve veliler Bahadır'ın ismini yaşatmak istediklerini söyledi. Bizim de zaten öyle bir niyetimiz vardı. Ben tabii ki gücümün yettiği kadar okula kütüphane kurarım diye düşünüyordum. Onlar, 'Yaşadığı şehre bir okul yaptıralım, dernek kuralım.' dediler. En kısa zamanda oğlumuzun adını, ya yarım kalmış bir projeyi tamamlayarak ya da yeni inşa ederek bir okula vermek istiyoruz. Allah herkese böyle bir evlat versin."

Amaç, çocuklarının adına Dörtyol Kaymakamlığına "Yılmaz Bahadır Amaç Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği"ni kurmak için başvuruda bulunacaklarını dile getirdi.

Ağabey Erk Bahadır Amaç da kardeşiyle en son birlikte sabah kahvaltısı yaptıklarını, birbirlerine çok düşkün olduklarını belirterek, üzüntüsünün büyük olduğunu anlattı.

Kaynak: AA