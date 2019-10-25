25.10.2019 17:24

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Oturma eylemine 6 Eylül'de katılan annelerden Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını kaydeden Üçdağ, kar ve yağmur yağsa dahi eyleme devam edeceğini belirtti.

"Kendi çocuklarının eline keman verdiler"

Çocuğundan ayrı kaldığı için zorluk çektiğini anlatan Üçdağ, şunları söyledi:

"Biz onlardan sadece evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelmezse kar kış da olsa son kişi ben dahi kalsam eylemimi sürdüreceğim. Ne zaman ki çocuğumu bana getirirlerse o zaman bitiririm. Benim çocuğum Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti, hafız olacaktı. Onun da benim de hayallerimiz vardı. Neden benim çocuğumun hayalini yıktılar, onun eline silah verdiler. Kendi çocuklarının eline keman verdiler, özel okullarda okuttular. Benim çocuğum neden orada kalsın."

4 yıldır oğlu Fatih'ten haber alamadığını belirterek eylemini sürdüren Sevda Demir ise evladı için sonuna kadar eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çocuğunun kandırılarak HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Oğlumu çok özledim onun hayalleri vardı. Oğlumun gençliğini, hayallerini çaldılar. 53 gündür buradayım, sonuna kadar da devam edeceğim. 3 yerimden ameliyatlıyım soğukta kalmamam gerekiyor ancak yine de oğlum gelene kadar gitmeyeceğim. Sürekli gözyaşı döküyorum, yemek yiyemiyorum. Sürekli onun hayalleriyle yaşıyorum."

Kaynak: AA