ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
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ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum?

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?Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum? dedi, cezadan kurtulamadı

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin durdurduğu otomobilde, izin belgesi bulunmayan, oğlu ve 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü söyleyen sürücü Bilgehan A.'ya para cezası kesildi. Bilgehan A.'nın oğlu ve arkadaşlarına ise ceza uygulanmadı.

Çorum'da polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. 'Çok yüksek riskli' iller arasındaki kentte Gazi Caddesi'nde durdurulan araçların sürücü ve yolcularının seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri durdurduğu bir otomobilde Bilgehan A.?nın oğlu ile 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü öğrendi. Bilgehan A. polis ekiplerine 'Çocukları sınava götürdüm, oradakiler izin belgesine gerek yok dedikleri için almadık. Yoksa izin belgesi alırdım dedi.

Polis, izin belgesi bulunmayan Bilgehan A.'ya para cezası uyguladı. Oğlu ve 2 çocuğuna ise ceza kesilmedi.

ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
ÇORUM 'Oğlumu ehliyet sınavına götürüyorum' dedi, cezadan kurtulamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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