Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum yeni bölümde ne olacak? Oğlum 3. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Oğlum konusu nedir? Oğlum 3. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 3. Bölüm Fragmanı yayında. Efe'nin korkuyla babasına sarıldığı tanıtımda İlyas ve Tuğrul'un karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekiyor. Zeynep'in kanıt olan gömleği polise teslim ettiğini öğrenen Tuğrul'un ne yapacağı merakla beklenirken ikili arasında yaşanan korku dolu dakikalar gerilimi artırıyor. Efe'nin "Yalan söyledim, o çocuğu ben öldürmedim!" sözleri ise herkesi şoke ediyor. Küçük çocuğun ormanlık alanda koşarken başka bir adamın daha olduğunun görülmesi "Kaan'ı kim öldürdü?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

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