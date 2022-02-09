Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum başrol oyuncuları kimler? Tüm oyuncu kadrosu!
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Shot TV'nin yeni dizisi Oğlum bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce seyirciler tarafından, Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum başrol oyuncuları kimler? Tüm oyuncu kadrosu nedir? merak edildi. Peki, Oğlum dizisi konusu nedir? Oğlum oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum başrol oyuncuları kimler? Tüm oyuncu kadrosu!
Oğlum dizisi bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Canan Ergüder (Pedagog Demet)
Timur Acar (İlyas)
Songül Öden (Zeynep)
Nihal Yalçın
Kubilay Aka
Tuğçe Karagöz
Feyyaz Duman (Tuğrul)
Serhat Teoman