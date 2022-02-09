Oğlum Efe kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Efe gerçek adı nedir? Metehan Parıltı kim, kaç yaşında, nereli?

Oğlum dizisi Efe kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi ' Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM EFE KİMDİR?

Zeynep ile Tuğrul'un oğludur. Babası Tuğrul'la arası hiç yoktur. Annesi Zeynep dışarıdan ilgili bir anne gibi görünse de çocuğunu ihmal etmektedir. İçine kapanık ve sessiz bir çocuktur. Bütün gününü bilgisayar oyunu oynamakla geçirmektedir. Hiç arkadaşı yoktur.

OĞLUM EFE GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Efe karakterini oynayan kişi Metehan Parıltı'dır.

METEHAN PARILTI KİMDİR?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim öğrencisi olan Metehan Parıltı'nın ilk oyunculuk deneyimi Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisi ile oldu. Dizide başrol karakteri olan Kuzgun'un çocukluğunu canlandırmakta olan Metehan Parıltı Yay burcudur.

Metehan Parıltı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2022 - Oğlum (Efe)

2019 – Kuzgun (Kuzgun'un çocukluğu) (TV Dizisi)

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