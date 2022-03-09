Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un nerede çekildiği merak ediliyor. Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Oğlum dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi nerede çekildi? Peki, Oğlum dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Show TV Oğlum dizi çekimleri nerede yapıldı? Oğlum dizisinde yer alan mekanlar nerede? İşte detaylar...

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

OĞLUM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin Şile ve İstanbul'un farklı mekanlarında çekileceği söylendi.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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