Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar...

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Oğlum dizisi bugün tanıtıldı. Tanıtım fragmanına göre Oğlum yakın bir zamanda başlayacak. Henüz ne zaman başlayacak tam tarihi belli olmadı. Dizi Show TV'de ekranlara gelecektir. Dizinin yayın günü de henüz belli olmadı.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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