Oğlum CANLI izle! Show TV Oğlum 3. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV canlı izleme linki!

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OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın hikayeye 'Perma Canan' rolüyle dahil olduğu bölümden yayınlanan sahnede Zeynep ile annesi Canan arasındaki fikir ayrılıklarının ilk sinyalleri verilirken Canan'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor. Ön izleme sahnesinde Zeynep'in "Dün, Efe'ye silah çekildi…" sözlerini tekrarlayarak yaşananları unutmamaya ve doğru yolda olduğunu kendine ispatlamaya çalışması ise dikkat çekiyor.

OĞLUM CANLI İZLE

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OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 2. Bölümünde; Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe'nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep'e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul'dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul'u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan'ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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