17.09.2019 10:58

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan gelen baba Salih Gökçe, oğlu Mehmet'in yaklaşık 4 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, "İstanbul'da çalışıyordu. Beni telefonla aradı 'baba geleceğim.' dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. Oğlum 20 gün sonra asker olacaktı, dağa kaçırdılar. Kurbanlığını hazırlamıştım, gelip askere gidecekti." dedi.

Oğlunun İstanbul'un Yenidoğan semtinden kaçırıldığını aktaran Gökçe, "Aramama rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan'dan götürmüşler. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale'ye kadar gittim. Suriye'de savaş vardı, o nedenle geçemedim geri döndüm." ifadelerini kullandı.

"Hep gidenler fakir fukaranın çocukları"

Gökçe Diyarbakır'daki oturma eylemini öğrenince dahil olmaya karar verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Buraya çocuğumu aramaya geldim. Kendi çocuklarını göndersinler. Buradakilerin hiçbirinin çocuğu gidiyor mu ' HDP'li milletvekili ve belediye başkanlarının çocukları neden gitmiyor' Hep gidenler fakir fukaranın çocukları. Oğlumun Suriye'de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye'de olduğunu."

"Gel, Türk adaletine sığın"

Baba Gökçe, oğluna devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunarak, "Gel, Türk adaletine sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Asker, polis ve herkes bize destek sunuyor. Oğluma sesleniyor ve rica ediyorum; her ne olduysa oldu ama artık gel. Gittikten sonra onunla hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor ancak kimse konuşmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA