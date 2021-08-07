Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK'ya sert tepki
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Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK'ya sert tepki

Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK'ya sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 705'inci gününe girerken, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan'ın annesi Mevlüde Üçdağ, PKK'ya tepki göstererek, "Benim evladımı...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 705'inci gününe girerken, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan'ın annesi Mevlüde Üçdağ, PKK'ya tepki göstererek, "Benim evladımı 6 yıldır benden koparıp götürdüler. O kadar vicdansızlar ki insanlıktan çıkmış hayvanlardır. Hayvanlar dağda yaşar ama insanlar yaşayamaz. Hayvan olmasaydılar zorla dağa kaçırdıkları 8-9 yaşındaki çocukların arkalarına sığınıp onları ölüme sürüklemezlerdi" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 705'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için 705 gündür eylemde olduğunu söyledi.

"6 yıldır evladımı benden koparıp götürdüler"

Eyleme katıldığı ilk gün oğlu için geldiğini ama burada bulunan aileleri görünce bütün aileler için nöbete başladığını belirten Üçdağ, "Burada fotoğrafları bulunan bütün çocuklar birer fidandır. Bizler onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP ile PKK'dan istiyoruz o yüzden buradan asla kalkmayacağız. Bize çocuklarımızı vermedikleri sürece onları rahat bırakmayacağız. Ben evimde sıcak yemek yiyemiyorsam bunu onlara da çektireceğim. Çünkü onlar benim evladımı 6 yıldır benden koparıp götürdüler" diye konuştu.

Yüreği yanık anne, PKK'ya tepki gösterdi

PKK'ya sert tepki gösteren anne Üçdağ, "O kadar vicdansızdırlar insanlıktan çıkmış hayvandırlar. Çünkü hayvan dağda yaşar, insan yaşayamaz. Onlar hayvandır, hayvan olmasalardı 8-9 yaşındaki çocukları dağa götürüp arkalarında sığınmaz ve onları ölüme sürüklemezlerdi" ifadelerini kullandı.

"Gelin çocuklarımızı onlardan alalım, orası bir cehennemdir"

Evlat nöbetine gelemeyen ailelerin kendilerine desek vermesini isteyen anne Üçdağ, "Ben burada bulunmayan ve gelemeyen diğer ailelere sesleniyorum. Geliniz korkmayın, bu çadır bir umut çadırıdır. Gelin çocuklarımızı birlik ve beraberlik içinde o zalimlerin elinden kurtaralım. Çünkü orası bir cehennemdir. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise gelip teslim olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK'ya sert tepki
Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK'ya sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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