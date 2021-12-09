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oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, kavga ettiği Şakir S. ile oğlu Oğuzhan S.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Ö.M., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, Kavga ettiği Şakir S. ile oğlu Oğuzhan S.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Ö.M., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Olay, önceki gün, Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.M. ile yanındaki kişiler, borç nedeniyle husumetli oldukları Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile kavga etti. Ö.M., tabancasını çıkarıp, ateşleyerek baba ve oğlunu bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şakir S. ve Oğuzhan S., sağlık ekibi tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Olay yerinde çalışma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Şakir S. ve Oğuzhan S.'yi vuran kişinin Ö.M. olduğunu tespit etti. Olayın ardından kaçan Ö.M., polis ekiplerince Başiskele'de saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

oğlu vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

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