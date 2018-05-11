Oğlu Üzülmesin Yumurta Yesin Diye Çiftlik Kurdu!

Baba Surullah Şahin, doğup büyüdüğü köye yerleştikten sonra oğlunun yumurta yemediğini fark etti.

Oğlunu ne kadar zorlasa da marketlerde satılan yumurtalardan yediremedi. Buna üzülen baba oğlunun yumurta yemesini istiyordu. Sonra köydeki komşularından aldığı 10 tavuktan aldığı yumurtaları oğlunun yediğini gördü. Bu durumdan oldukça memnun kalan baba Şahin, daha sonra "Ataks" cinsi 500 tavuk alarak köy girişindeki bir arazide küçük bir çiftlik kurdu.

Tavuklardan günlük 300 yumurta alan baba Şahin, hem oğluna günlük olarak taze ve doğal yumurta yediriyor, hem de yumurtaların satışını yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gün boyunca tavuklarla vaktini geçiren Şahin, adeta tavuklarla sohbet ediyor ve stresini atıyor.

Çiftçi Surullah Şahin yaptığı açıklamada, "Bir kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra köye yerleştim. Köye yerleştikten sonra oğlum yumurta yiyemedi. Yiyemeyince 5-10 tavuk alıp köyde beslemeyi düşündük. Fakat oğlum daha çok tavuk olmasını bunun ticaretine girmemizi istedi. Ben de onu kırmadım. Oğlum yumurta yemiyordu. Bu da bir baba olarak beni üzüyordu. Emekli olduktan sonra köye geldiğimizde herkes yumurta yerken benim çocuğum yumurta yemiyordu. Bu da benim dikkatimi çekti. Köyde böyle bir şey yapmamızı önerdiğimde oğlum da sıcak baktı. Yumurta tavuğu yaparak bu işi başardıktan sonra çocuk yumurta yemeğe başladı. Bu da benim için sevindirici bir şey oldu. Her şeyden aldığı gıdayı yumurtadan alamıyordu. Şimdi yumurta yemeğe başladı. Günlük 2-3 tane yumurta yiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Herkesin böyle bir şey yapmasını, herkesin böyle bir tesis kurmasını isterim. Biz de yapabildiğimiz kadar eşe dosta, çevremize yararlı olmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz organik. Sırf ondan dolayı herkesin gelip görmesini, bu işe başvurmasını isterim." dedi.

Tavuklarla ilgilenirken tüm yorgunluğunu unuttuğunu belirten Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından stres atılıyor. Bir güzellik oluyor. Eş dost geliyor. Yaptığımız iş diğer hayvancılığa bakarak zor bir iş değil. Tavukları saat 11:00-11:30 gibi dışarıya çıkartıyorum. Bir taraf zaten çayır. Bir tarafa da arpa ektim. Dileyen oraya gidiyor, dileyen bu tarafa geliyor. Bunun güzelliğini ben hiçbir yerde göremedim. Çok candan hayvanlar. Her şeyi ile seviyorum.

Sevmemenin imkanı yok. Beni sev dercesine etrafıma toplanıyorlar. Ne yaparsan yap, hatta yumurta toplamaya girdiğimde bir tanesi omzuma çıkıyor. Ben yumurtayı toplayana kadar omzumda geziyor, inmiyor. Yani benimle konuşurcasına sesler çıkartıyor. Benim hoşuma gidiyor. Keşke emekli olduğumda buna yatırım yapmış olsaydım.

2 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aynı zamanda da çiftçiyim. Çiftçilikten daha güzel. 500 tavuğum var ama çoğaltmayı düşünüyorum. Günlük 300 civarında yumurta alıyorum."