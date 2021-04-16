Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KIRIKKALE'de iftar alışverişinden dönen kadının, apartmanın 3'üncü katındaki evinin kapısının içeriden kilitli olduğunu fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri, eve merdiven ile balkondan girdi.

KIRIKKALE'de iftar alışverişinden dönen kadının, apartmanın 3'üncü katındaki evinin kapısının içeriden kilitli olduğunu fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri, eve merdiven ile balkondan girdi. Kadının oğlunun dairede uyuya kaldığı ve zili duymadığı anlaşıldı.

Tepebaşı Mahallesi 621'inci sokaktaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu Arda İ. (10) ile oturan Melek İ., iftar alışverişi için çarşıya çıktı. Melek İ., geri döndüğünde kapının içeriden kilitli ve anahtarın da kilidin üzerinde olduğunu fark etti. Oğlu, Arda İ.'nin içeride olduğunu düşünerek defalarca zile basan Melek İ. kapı açılmayınca paniğe kapıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, merdiven ile binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiğinde Arda İ.'nin içeride uyuduğunu fark etti. Melek İ., ekiplerin kilidi içeriden açması ile evine girdi.

Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ
Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ
Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ
Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: OĞLU UYUYA KALAN ANNE, İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRDİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 22:57:07. #1.15#

title