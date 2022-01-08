ADANA (İHA) - Oğlu uyuşturucudan ölen annenin feryadı yürek burktu

Adana'da bir kişi damar yolundan eroin aldıktan sonra rahatsızlanınca 4 kişi tarafından yol kenarına bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti

Olayı duyup gelen anne Songül G.'nin oğlunun yanı başında diz çöküp "Seni kurtaramadım" diye feryat etmesi herkesi ağlattı

ADANA - Adana'da bir kişi, damar yolundan eroin aldıktan sonra rahatsızlanınca 4 kişi tarafından yol kenarına bırakıldıktan sonra hayatını kaybederken, olay yerine gelen annesinin "Seni kurtaramadım" diye feryat etmesi herkesi ağlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencinde durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise Ahmet G.'nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi. Anne Songül G. koşarak geldiği oğlunun yanına diz çökerek, "Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım" diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı. Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.'nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı. Polis ise Ahmet G.'yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.'nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir cono evinde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşları Ahmet G.'yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü. Ahmet G.'nin ağabeyi ve kardeşi de onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.'nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.