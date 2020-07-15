Oğlu uyuşturucu batağındaki annenin feryadı..."Oğlumu zehirliyor hangi anne dayanabilir göre göre"
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Oğlu uyuşturucu batağındaki annenin feryadı..."Oğlumu zehirliyor hangi anne dayanabilir göre göre"

Oğlu uyuşturucu batağındaki annenin feryadı.

15.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:56

Oğlu uyuşturucu batağındaki annenin feryadı..."Oğlumu zehirliyor hangi anne dayanabilir göre göre"

-Adliyede gözaltına alınan oğlunu uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettiği kadına saldırdı

Oğlum 3 sene cezaevinde kaldı, Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bunlar yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı"

-Antalya'da uyuşturucu baskını: 5 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından Side'de yerli ve yabancılara uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilerin kaldığı eve yapılan baskında 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Baskında satışa hazır paketlenmiş halde 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi. Sanıkların adliyeye çıkartılması sırasında oğlu da adliyeye sevk edilen bir kadın oğlunu uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettiği ve o anda adliyede bulunan bir kadına saldırdı. Acılı anne, " Cezaevinden çıktıktan sonra çocuğumu tekrar alıştırdılar, hangi anne dayanır göre göre benim çocuğumu zehirliyor kadın. Mesajları her şeyi var ama sonuç yok. Ben sonuç arıyorum bir gün çıkacağım bu çatıya dayayacağım silahı başıma bitti ama bileyim ki üç beş çocuk kurtulsun" dedi. Şüpheliler ifade verirken adliye önüne geldiği belirlenen ve tehdit suçundan aranması olan anne Zeynep S.'de jandarma tarafından gözaltına alındı

Side Mahallesi'nde bazı kişilerin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda Sav kardeşler çetesi olarak bilinen Hasan Sav, Yusuf Sav ve Hüseyin Sav ile Mert Turan'ın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma KOM timlerinin yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Side'de bir apart oteli uyuşturucu madde dağıtımı merkezi olarak kullandıkları belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ekiplerinin apart otele düzenledikleri baskında Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav, Mert Turan, İlayda Y. ve Sevginur A. yakalandı. Şüphelilerin kaldığı dairede yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş halde 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden İlayda Y. ve Sevginur A. yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan S., Yusuf S., Hüseyin S., Mert T. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adliyeye girerken karşılarında gazetecileri görünce şov yapmaya çalışılar. Bağırarak karakolda işkence gördüklerini iddia eden şüpheliler jandarma tarafından adliye binası sokuldu. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert T.'nin annesi Filiz K., oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle K.Ö. isimli kadına saldırdı ve yumruklamaya çalıştı. Oğlunun uyuşturucu madde kullandığını belirten Kuzgun, "Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı, Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Kelebek operasyonun kızları hala dışarıda geziyor. Bu kızlar torbacılık yapıyor. Onlarında alınması lazım" dedi. "Hangi anne dayanabilir göre göre " diyen Filiz Kuzgun, " Benim çocuğumu zehirliyor kadın mesajları her şeyi var ama sonuç yok. Ben sonuç arıyorum bir gün çıkacağım bu çatıya dayayacağım silahı başıma bitti ama bileyim ki üç beş çocuk kurtulsun" dedi.

Oğlu uyuşturucu batağındaki annenin feryadı...'Oğlumu zehirliyor hangi anne dayanabilir göre göre'

Kaynak: İHA

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